PP Ravensburg: Pressemitteilungen für den Landkreis Sigmaringen vom 22. Januar 2020

Veringenstadt

82-jährger Autofahrer rammt zwei PKW

Bei einem missglückten Parkmanöver hat ein 82-jähriger Autofahrer am Dienstagmittag in der Mörikestraße einen Ford KA und einen Renault Clio gerammt. Es entstand Sachschaden.

Gegen 12 Uhr fuhr der 82-Jährige mit seinem Renault Kadjar rückwärts aus einer Parkfläche auf die Mörikestraße. Dabei übersah er den querenden Ford KA und stieß gegen die rechte Flanke des Personenkraftwagens. Beim Zurückfahren auf seine Parkfläche kam der Mann versehentlich auf das Gaspedal. Sein Renault machte einen Satz nach vorne und prallte gegen den dort parkenden Renault Clio, der danach hinten rechts demoliert war. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Sigmaringen

Peugeot kommt nicht durch Linkskurve

Im Bereich der Zufahrt von der B313 auf die L456 ist am Montagnachmittag ein Peugeot in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Der 43-jährige Unfallverursacher wollte gegen 14.40 Uhr von der Bundesstraße auf die L456 Richtung Sigmaringen abbiegen. Noch vor der Stopp-Stelle kam er in der dortigen Linkskurve aus nicht bekanntem Grund von der Fahrbahn ab und fuhr, rechts der Leitplanke, die angrenzende Böschung hinunter. An seinem Peugeot entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der 43-Jährige blieb unverletzt.

Mengen

Unbekannte Autofahrerin prallt gegen Laternenmast

Eine noch unbekannte Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag im Kreisverkehr Alte Straße/Beizkofer Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast gestoßen. Die Frau entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Gegen 14.20 Uhr fuhr der schwarze PKW mit BL-Zulassung von der Alten Straße in den Kreisel hinein. Dort kam die schon ältere Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Mast der Straßenbeleuchtung. Die Unfallverursacherin setzte kurz zurück und fuhr auf der Beizkofer Straße davon. An der Straßenlaterne entstand ein Schaden in Höhe von zirka 400 Euro. Auch das Auto wurde beschädigt. Teile des vorderen Stoßfängers und der Beleuchtungseinrichtung blieben zurück.

Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Fahrerflucht. Es werden Zeugen gesucht und darum gebeten, sich zu melden (Telefon 07572 5071).

