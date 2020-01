Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg vom 22. Januar 2020

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Eingenickte Autofahrerin kommt von der Straße ab

Von einem Baum gebremst wurde der Volkswagen einer 51-jährigen Autofahrerin, nachdem sie am Dienstagmorgen auf der L318 zwischen Isny und Leutkirch eingeschlafen und von der Fahrbahn abgekommen war. Leicht verletzt konnte sie aus ihrem Auto aussteigen.

Die 51-Jährige war gegen 9.20 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Leutkirch unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Urlau schlief sie wegen Übermüdung ein. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Während der unebenen Fahrt über das Bankett schrak sie auf und lenkte ihren VW Up reflexartig zurück auf die Straße. Dort geriet ihr Wagen auf die Gegenfahrspur, wo der Fahrer eines herannahenden Lastwagens stark abbremsen musste, um Schlimmeres zu verhindern. Auch die VW-Fahrerin reagierte sofort und lenkte ihren Kleinwagen scharf nach rechts. Der PKW geriet deshalb ins Schleudern und erneut von der Fahrbahn ab, wo er zunächst mehrere Meter schräg an einer abfallenden Böschung entlangfuhr, ehe er gegen einen Baum prallte. Glücklicherweise wurde die Frau nicht schwerer verletzt. Notarzt und Rettungsteam kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An dem VW Up entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Ravensburg

Auslieferungsfahrer bekommt Schläge

Beim Ausliefern von Ware ist ein 59-jähriger Mann am Dienstagmorgen in der Eisenbahnstraße von zwei Männern geschlagen worden. Durch die Schläge wurde er leicht verletzt.

Gegen 9.25 Uhr lieferte der 59-Jährige über einen Hintereingang Ware an einen Auftraggeber. Dort standen mehrere Personen und versperrten ihm den Weg. Er bat die Gruppe, Platz zu machen, was sofort mit einer beleidigenden Äußerung quittiert wurde. In der Folge griffen zwei Mitglieder der Gruppe den Lieferanten an. Während ihn der eine (28) von hinten festhielt, schlug ihm dessen 19-jähriger Begleiter mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer fiel zu Boden und stieß mit dem Kopf gegen die Wand. Am Boden liegend wurde er von dem 19-Jährigen mit weiteren Schlägen traktiert, bevor ihn eine unbekannte Person wegzog. Der 59-Jährige erlitt zum Glück nur leichtere Verletzungen. Im Nachhinein entschuldigte sich der junge Mann für seine Tat. Trotzdem ermittelt das Polizeirevier Ravensburg wegen Körperverletzung. Die beiden Tatverdächtigen werden um eine Anzeige nicht herumkommen.

Ravensburg

Fußgänger auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Beim Überqueren der Eywiesenstraße ist ein 34-jähriger Fußgänger am Dienstagmorgen auf dem Zebrastreifen zwischen Eishalle und dem Autohaus Wald von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die 21-jährige Unfallverursacherin kam mit ihrem Seat gegen 7.35 Uhr aus Richtung Ulmer Straße und sah ihren Angaben zufolge den Fußgänger, der auf dem rechten Gehweg in dieselbe Richtung ging. Für sie unerwartet habe dieser plötzlich nach links geschwenkt und den Fußgängerüberweg betreten. Sie habe deshalb nicht mehr rechtzeitig reagieren können und den 34-Jährigen mit ihrem Auto erfasst. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An dem Auto entstand leichter Sachschaden.

Ravensburg

8.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

An der Auffahrt von der Alfons-Maurer-Straße in die Meersburger Straße sind am Dienstagmorgen zwei Personenkraftwagen aufeinander gefahren. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Ein 44-jähriger Autofahrer musste mit seinem VW gegen 10.20 Uhr an der Einmündung wegen vorfahrtsberechtigtem Querverkehr anhalten. Als es krachte, sah er, dass ihm ein Nissan ins Heck gefahren war. Dessen Fahrer hatte zu lange nach links geschaut und konnte deswegen auf den stehenden VW nicht mehr reagieren. Beide Männer stiegen unverletzt aus ihren Fahrzeugen. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Auffahrunfall unter der Nothelferbrücke

Am Dienstag gegen 8.45 Uhr ist in der Bleicherstraße, unter der Nothelferbrücke, ein Volkswagen einem Mercedes ins Heck gefahren. Es entstand Sachschaden.

Zur Unfallzeit mussten zwei Autos, die auf der Bleicherstraße in Richtung Stadtmitte fuhren, wegen eines die Fahrbahn überquerenden Fußgängers anhalten. Von hinten kam ein VW, dessen 24-jährige Fahrerin zu spät reagierte. Sie prallte gegen die Heckpartie des vor ihr stehenden Mercedes. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Amtzell

Überholer bremst Kleinbus aus - Polizei sucht Zeugen

Auf der B32 zwischen Rotheidlen und Amtzell hat der Fahrer eines Opels am Dienstagmorgen nach einem riskanten Überholmanöver einen Kleinbus zum Abbremsen genötigt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 6.25 Uhr wurde der VW-Bus auf der Strecke zwischen Kammerhof und Geiselharz von einem schwarzen Opel trotz entsprechendem Verbot überholt. Weil es beim Wiedereinscheren sehr knapp wurde, gab der Kleinbusfahrer dem Überholer Lichtzeichen. Daraufhin bremste der unbekannte Opelfahrer seinen Wagen stark ab, schaltete die Warnblinkanlage ein und fuhr in Schlangenlinien weiter. Der 68-Jährige am Steuer des Kleinbusses musste fast bis zum Stillstand abbremsen. Bei Amtzell überholte der Unbekannte einen Mercedes - wieder im Überholverbot. An der Anschlussstelle Wangen West fuhr der Opel auf die Autobahn, die er an der Abfahrt Kißlegg wieder verließ, um in Richtung Christazhofen weiterzufahren.

Der Kleinbusfahrer erstattete Anzeige. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und sucht Zeugen. Von besonderem Interesse ist der Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes, der von dem Opel bei Amtzell überholt wurde. Wer Hinweise zu dem gesuchten Verkehrssünder geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07529 97156 0).

Wangen im Allgäu

Unfallflucht - Fahrer eines Transporters gesucht

Auf dem Parkplatz der Esso-Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße ist am Dienstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, ein Kleintransporter beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Toyota geprallt. Der Fahrer des VW machte sich danach aus dem Staub. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07522 984 0).

Wangen im Allgäu

Auffahrunfall im Primisweiler - Audifahrer leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag sind in Primisweiler bei einem Auffahrunfall zwei PKW zusammengestoßen.

Gegen 14.10 Uhr fuhren ein Audi A4 und ein VW Golf hintereinander auf der Tettnanger Straße in Richtung Wangen. Der Audi-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Die Fahrerin des nachfolgenden Volkswagens bemerkte zu spät, dass das Auto vor ihr langsamer wird. Sie fuhr von hinten auf. Dabei verletzte sich der 56-jährige Audi-Fahrer leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro.

Weingarten

39-Jährige nach Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Waldseer Straße / Niederbieger Straße / Schussenstraße ist am Dienstagabend eine 39-jährige Frau verletzt worden.

Die Frau musste gegen 19.45 Uhr an der ampelgeregelten Kreuzung bei Rotlicht anhalten. Von hinten kam ein PKW, dessen Fahrer kurz nicht aufpasste und die bremsende 39-Jährige deswegen zu spät wahrnahm. Bei dem Auffahrunfall verletzte sich die Frau leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3.500 Euro.

Bad Waldsee

Zehnjähriger Junge von Auto angefahren

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein zehnjähriger Junge, der am Dienstagmittag in Reute unvermittelt über die Gaisbeurer Straße rannte und dabei von einer 23-jährigen Pkw-Lenkerin erfasst wurde.

Gegen 13.30 Uhr fuhr die junge Frau mit ihrem Audi aus Richtung Gaisbeuren kommend durch Reute, als kurz vor der Bushaltestelle in der Gaisbeurer Straße der 10-Jährige die Fahrbahn überqueren wollte und dabei nicht auf den übrigen Verkehr achtete. Die 23-Jährige erfasste das Kind frontal mit ihrem Fahrzeug. Der Junge stürzte, verletzte sich aber glücklicherweise nur leicht. Vom verständigten Rettungsdienst wurde er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand geringer Sachschaden.

Weingarten

Radfahrer stürzt

Bei einem Sturz in der St. Longinus-Straße hat sich am Dienstagabend ein 27-jähriger Radfahrer verletzt.

Wie es zu dem Sturz kam, konnte sich der 27-Jährige nicht erklären. Er fuhr gegen 18.10 Uhr auf der St. Longinus-Straße in Richtung Unterankenreute. Auf Höhe der Gerbersteig verlor er die Kontrolle über sein E-Bike und fiel auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich zum Glück nicht schlimmer. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn.

Aulendorf

Kontrollverlust beim Abbiegen - Auto kracht gegen Straßenlampe

Eine 55-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend beim Einbiegen von der Schwarzhausstraße in die Allewindenstraße gegen den Mast einer Straßenlaterne geprallt.

Gegen 20 Uhr bog die 55-Jährige mit ihrem Chrysler von der Schwarzhausstraße nach links in die Allewindenstraße ab und verlor dabei die Kontrolle über ihren Geländewagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte wuchtig gegen den Mast der Straßenbeleuchtung, der dadurch umfiel. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Den Schaden an der Straßenbeleuchtung schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

