Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

PKW beim Einparken beschädigt

Ein 46-jähriger VW-Fahrer hat am Dienstagmorgen in der Gerberstraße, während er vorwärts in eine Parklücke fuhr, einen geparkten BMW gestreift. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Friedrichshafen

Mit Diebesgut geflüchtet

Ein 20-Jähriger ist am Dienstagabend nach dem Diebstahl von Kleidungsstücken aus einem Einkaufsmarkt in der Äußeren Ailinger Straße geflüchtet. Nachdem er im Kassenbereich angesprochen wurde, verließ er fluchtartig den Lebensmitteldiscounter. Auf seiner Flucht stieß er mehrere Fahrräder um, wovon eines beschädigt wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen, der gestellt werden konnte, wurde neben den entwendeten Kleidungsstücken weiteres Diebesgut aus einem anderen Bekleidungsgeschäft aufgefunden.

Friedrichshafen

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Einen Schaden von rund 7.000 Euro hat ein 42-jähriger Lkw-Fahrer am Dienstagnachmittag in der Ailinger Straße verursacht. Bei der Gleisunterführung wechselte er von der linken auf die rechte Fahrspur und übersah den Audi einer 35-jährigen Autofahrerin. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Tettnang

Auto angefahren

Eine 41-Jährige ist am Dienstagmorgen rückwärts aus einer Hofeinfahrt im Mooshaldenweg gefahren und mit einem ordnungsgemäß geparkten BMW kollidiert. Kurze Zeit später verständigte sie die Polizei. Nachdem die einschreitenden Gesetzeshüter Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin wahrnahmen, wurde eine Blutentnahme veranlasst und ihr Führerschein einbehalten.

Meersburg

Unberechtigt Geld abgehoben und eingemietet

Ein 29-Jähriger hat Anfang Januar die Heckscheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen und aus dem Innenraum einen Schlüsselbund entwendet. Mit einem der Schlüssel verschaffte er sich Zugang zu einem Büroraum und entwendet eine EC-Karte sowie die vorgefundene PIN. Mitte Januar hob er an verschiedenen Geldausgabeautomaten insgesamt 3.000 Euro ab. Anhand eines übermittelten Lichtbildes einer Bank konnte der 29-Jährige zwischenzeitlich zweifelsfrei identifiziert werden. Dem Beschuldigten werden ferner sechs Einmietbetrüge zur Last gelegt, die er in den vergangenen Wochen begangen hat.

