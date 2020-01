Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 21.01.2020

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung

Sachschaden von rund 200.000 Euro ist bei zwei Bränden am Montagabend in Überlingen entstanden, die mutmaßlich auf Brandstiftung zurückzuführen sind. Zunächst musste die Freiwillige Feuerwehr zu der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Hägerstraße ausrücken, in der nicht nur zwei Autos völlig ausbrannten, sondern auch drei Motorroller und das Gebäude durch die starke Verrußung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Nur etwa drei Stunden später brannte in der Straße "Am Bergle" ein Doppelcarport aus Holz samt zwei darunter stehenden Pkw und eines Motorrollers. Der gesamte Carport sowie die Fahrzeuge wurden ein Raub der Flammen. Durch die Hitzeeinwirkung wurden ferner mehrere Rollläden eines Wohnhauses und Fenster, aber auch zwei gegenüber des Carports stehende Fahrzeuge beschädigt. Ob die Brandfälle im Zusammenhang stehen und wie das Feuer gelegt wurde, ist Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in einer der Straßen oder der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531-280-2063

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell