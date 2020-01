Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Markdorf) "Gestohlener" Opel Zafira wurde abgeschleppt

Bodenseekreis (ots)

Der am Sonntag als gestohlen gemeldete rote Opel Zafira ist, entgegen der gestrigen Pressemeldung, bereits am Freitagmittag "von Amts wegen" abgeschleppt worden. Wie sich jetzt herausstellte, wurde der Wagen am Donnerstag in der Obertorstraße derart behindernd geparkt, dass eine Garagenzufahrt zugestellt war. Deswegen hat die Stadt Markdorf als Polizeibehörde noch am Freitag das Abschleppen des Personenkraftwagens angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell