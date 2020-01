Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Trio entsorgt Müll vor dem Recyclinghof

Am Sonntagnachmittag haben drei unbekannte Männer ihren Unrat vor den Toren des Sigmaringer Recyclinghofes abgestellt und sind dann weggefahren. Gegen 14.20 Uhr wurde das Trio dabei beobachtet, wie es Abfall aus einem Anhänger auf den Bürgersteig ablud. Es war ein größerer Anhänger mit dunklem Planenaufbau. Dem entsprechend umfangreich war auch die Menge des illegal entsorgten Mülls. Das Polizeirevier Sigmaringen wurde informiert und hat ein Ermittlungsverfahren wegen der nicht zugelassenen Abfallbeseitigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den noch unbekannten Müllentsorgern geben können, werden gebeten, sich zu melden (Telefon 07571 104 0).

Sigmaringendorf

Unbekannter schlägt Frau

Am Samstagabend ist auf dem Festgelände vor der Laucherthalle eine Frau von einem unbekannten Mann geschlagen worden.

Gegen 20.50 Uhr kam der Unbekannte an den Verkaufsstand der 58-Jährigen und schlug ihr unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Securitykräfte des Veranstalters der Fastnachtsveranstaltung entfernten den Mann vom Gelände, noch bevor die Polizei dessen Identität feststellen konnte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: bullige Statur, dunkles Haar, dunkle Bekleidung mit roten Hosenträgern. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07571 104 0 entgegengenommen.

Mengen

Unfallflüchtige meldet sich

Nach einer Unfallflucht am Sonntagmorgen in der Pfullendorfer Straße hat sich die Unfallverursacherin erst Stunden später beim Geschädigten gemeldet.

Gegen 9.45 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem Renault auf der Pfullendorfer Straße ortseinwärts. Auf der schneeglatten Fahrbahn kam sie in der Linkskurve vor der Kreuzung Zeppelinstraße ins Schleudern. Im weiteren Verlauf rutschte der Kleinwagen nach rechts von der Straße und prallte gegen einen angrenzenden Gartenzaun. Danach fuhr die junge Frau weiter, ohne ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. An dem Gartenzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Gegen 13.50 Uhr teilte der Besitzer des beschädigten Gartenzauns mit, dass sich die Unfallverursacherin bei ihm gemeldet hat. Die 21-Jährige wird aufgrund der stark verzögerten Unfallmeldung trotzdem wegen Fahrerflucht angezeigt.

Bad Saulgau

Omnibus rutscht in Kreisverkehr

Am Sonntagabend ist ein Omnibus wegen plötzlich auftretendem Glatteis in den Kreisverkehr B 32 / Platzstraße hineingerutscht und hat dort einen querenden BMW gerammt. Es wurde niemand verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Die Beteiligten konnten weiterfahren.

