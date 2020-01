PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Tettnang

Überholmanöver endet auf dem Dach - Drei Autoinsassen leicht verletzt

Glück im Unglück hatten die drei Insassen eines Fiat Punto nach einem missglückten Überholmanöver auf der L 333 bei Büchel. Sie konnten mit leichteren Verletzungen selbst aus ihrem auf dem Dach liegenden Auto aussteigen.

Gegen 21.30 Uhr überholte der Fiatfahrer auf dem Weg in Richtung Tettnang in Höhe von Büchel ein anderes Auto. Der junge Mann war zu schnell. Als der 19-Jährige noch vor der dortigen Verkehrsinsel wieder nach rechts einscherte, kam er von der Fahrbahn ab. Nach einer kurzen Strecke auf dem Grünstreifen lenkte er sein Auto wieder auf die Straße zurück. Dabei verlor der Fahrer jedoch die Kontrolle und rutschte nach links von der Landstraße. Links der Fahrbahn überfuhr er einen Zaun, bevor er eine kleine Böschung hinunterfuhr, an deren Ende sich der Fiat überschlug. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt, konnten sich aber selbst aus ihrer misslichen Lage befreien. Um ihre Blessuren kümmerte sich der Rettungsdienst, der die Verletzten nach der Erstversorgung ins Krankenhaus brachte. An dem Fiat Punto entstand Totalschaden. Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Überlingen

Renault schlittert aus Linkskurve

Auf der Fahrt Richtung Ludwigshafen-Bodman ist am Sonntagvormittag ein Renault Twingo bei Bonndorf von der K 7787 abgekommen und auf dem Dach gelandet.

Gegen 10.30 Uhr fuhr der Kleinwagen auf der Kreisstraße in Richtung Bodensee. In einer Linkskurve kurz nach Bonndorf, die zu der Zeit schneebedeckt und glatt war, verlor der 24-jährige Twingofahrer die Kontrolle über sein Auto. Er versuchte, seinen Wagen wieder "in die Spur" zu bringen. Dabei übersteuerte der junge Mann und kam letztendlich nach links von der Fahrbahn ab. Bei der Fahrt auf dem Grünstreifen kippte der Renault nach rechts und rollte sich dann auf das Dach. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Der Fahrer des Kleinwagens blieb unverletzt. Zur Bergung des Autos war kurzzeitig eine Vollsperrung der Kreisstraße notwendig.

Deggenhausertal

10.000 Euro Schaden bei Glätteunfall

Auf der L 204 zwischen Roggenbeuren und Urnau sind am frühen Sonntagabend zwei Personenkraftwagen im Begegnungsverkehr wegen Schneeglätte zusammengestoßen.

Gegen 17.50 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Opel in Richtung Urnau. In einer leichten Kurve verlor die 19-Jährige auf schneeglatter Fahrbahn wegen zu hohem Tempo die Kontrolle über ihren Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie wuchtig mit einem entgegenkommenden Mazda zusammen. Beide Fahrerinnen hatten Glück: sie blieben unverletzt. Am PKW der Unfallverursacherin entstand Totalschaden. Den Schaden am Mazda beziffert die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Zur Bergung der stark demolierten Fahrzeuge waren zwei Abschleppunternehmen nötig.

Frickingen

Giftköder - Polizei sucht Zeugen

Im Frickinger Süden hat ein Hund bereits am Donnerstag einen vergifteten Knochen gefressen und musste deswegen von einem Tierarzt behandelt werden.

Gegen 13 Uhr nahm der Hund auf einem Privatgrundstück einen dort über den Zaun geworfenen Markknochen auf. Der Knochen war mit einem Giftköder präpariert. Nach dem Verzehr des Knochens hatte der Vierbeiner akute Vergiftungserscheinungen, die in einer Tierarztpraxis behandelt werden mussten. Bereits im vergangenen Sommer ereignete sich im selben Wohngebiet ein ähnlicher Fall, der für die betroffene Hündin damals tödlich endete. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen des Tierschutzvergehens und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07553 8269 0).

Markdorf

Opel Zafira gestohlen - Zeugen gesucht

Am Sonntag stellte eine Autobesitzerin gegen 16 Uhr fest, dass ihr ursprünglich in der Obertorstraße geparkter, roter Opel Zafira fehlt. Das schon ältere Automobil stand seit Donnerstagabend im Bereich zwischen Marktplatz und Obertor. Wie genau der PKW abhandenkam, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07551 804 0).

