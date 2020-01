PP Ravensburg: (Sigmaringendorf) Streit zwischen Fastnachtsgruppen endet mit blutender Lippe

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringendorf (ots)

Am frühen Samstagabend sind auf dem Festplatz vor der Donau-Lauchert-Halle in Sigmaringendorf Mitglieder von zwei Narrenvereinen in Streit geraten. Die Auseinandersetzung endete für einen Beteiligten blutig.

Gegen 17.10 Uhr versammelten sich die Teilnehmer an der Veranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum der Donau-Hexen Sigmaringendorf auf dem Festplatz vor der Donau-Lauchert Halle. Auch Mitglieder der beiden vom Streit betroffenen Zünfte standen auf dem Platz zwischen den Zelten. Eine Hexengruppe brannte wiederholt Rauchpulver ab. Vom Qualm fühlten sich unweit entfernt stehende Mitglieder des anderen Fastnachtsvereins belästigt. Deswegen kam es zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen den beteiligten Streithähnen. Am Ende der Streiterei schlug ein Mitglied der Hexenzunft einem Widersacher ins Gesicht. Folgen waren eine aufgeplatzte Lippe und eine beschädigte Brille. Zwei Polizeistreifen hatten alle Hände voll zu tun, die beiden Gruppierungen auseinanderzuhalten. Ein Platzverweis wurde angedroht. Wegen des Körperverletzungsdelikts ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

