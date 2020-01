Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter im Stadtgebiet von Überlingen mehrere Mülleimer in Brand gesteckt. Insgesamt wurden in der Zeit zwischen 23.45 Uhr und 01.30 Uhr fünf brennende Tonnen über Notruf gemeldet. Die Mülleimer wurden von aufmerksamen Anwohnern und der Feuerwehr gelöscht. Auch eine Polizeistreife des Polizeireviers Überlingen musste zum Feuerlöscher greifen um die Flammen zu löschen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler beim Polizeirevier Überlingen von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07551 /8040 zu melden.

Salem Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts ist am Freitagabend bei Salem ein Audi in Brand geraten. Der Wagen eines 30-jährigen Fahrers ging auf der Landstraße zwischen Salem und dem Kreisverkehr Hartwald in Flammen auf. Dank des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Salem konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Während der Arbeiten der Wehrleute musste die Landstraße kurzzeitig gesperrt werden. Insgesamt war die freiwillige Feuerwehr Salem mit zwölf Mann vor Ort.

Uhldingen Am späten Freitagnachmittag hat eine Bewohnerin Rauch aus dem Keller ihres Wohnhauses in der Aachstraße bemerkt. Wie sich später herausstellte geriet der Akku eines Elektrokleinstfahrzeugs beim Ladevorgang in Brand, woraus sich ein Schwelbrand entwickelte. Am Gebäude entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die aufmerksame Hausbewohnerin wurde mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung vorsorglich in ein Klinikum verbracht. Die Feuerwehren Uhldingen-Mühlhofen und Daisendorf waren mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Andreas Schiller

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell