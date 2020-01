Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Ravensburg) Unfallflucht beim Moltkeplatz - Zeugen gesucht

Ein LKW hat zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitagmorgen, 9.30 Uhr, in der Straße "Am Moltkeplatz" einen am Fahrbahnrand parkenden Hyundai gestreift. Dabei ist ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro entstanden. Den Spuren nach zu urteilen hatte der Lastwagen einen Pritschenaufbau. Bisher hat sich kein Verantwortlicher gemeldet. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise zu dem Lastwagen geben können werden gebeten, sich zu melden (Telefon 0751 803 3333).

