Friedrichshafen

Unfall auf glatter Straße

Zwischen Ellenweiler und Rosengarten auf der K 7729 kam es Dienstagvormittag gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Eine 21-Jährige geriet mit ihrem Ford auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und kam in dessen Folge von der Fahrbahn ab, wobei der Ford umkippte und auf dem Dach liegen blieb. Die 21-Jährige blieb unverletzt, der Ford musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

LKW streift geparktes Auto

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Gutenbergstraße in Friedrichshafen. Ein Fahrer eines LKW mit Auflieger streifte beim Vorbeifahren das Heck eines geparkten Autos. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Tettnang

Diebstahl von landwirtschaftlichem Gerät

In Tettnang wurde zwischen Freitagmittag und Montagmorgen ein landwirtschaftliches Anbaugerät für Traktoren gestohlen, das auf öffentlicher Fläche in der Straße "Manzenberg" abgestellt war. Die Reifenspuren deuteten darauf hin, dass das landwirtschaftliche Gerät von einem Traktor aufgeladen wurde. Bei dem Gerät handelt es sich um einen sogenannten "Hackstriegel" in Rot, ca. 2 Meter breit und 1,5 Meter lang. Das Gerät hat einen Wert von ungefähr 3.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang (Tel. 07542 9371 0) zu melden.

Tettnang

Unfallflucht auf Aldi Parkplatz

Auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in der Schäferhofstraße in Tettnang kam es am Montag gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr beim rückwärts Ausparken gegen einen gegenüber geparkten BMW eines 79-jährigen Mannes. An dem BMW entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang (Tel. 07542 9371 0) zu melden.

Überlingen

Einbruch im Rosmarinweg

Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen wurde in ein Haus im Rosmarinweg in Überlingen eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter brachen die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus und durchwühlten Schränke. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551 804 0) zu melden.

Überlingen

Vorfahrt missachtet - zwei Personen leicht verletzt

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr kam es auf der L 200 an der "Füllenwaid"-Kreuzung zu einem Verkehrsunfall. Der 61-jährige Fahrer eines Klein-LKW bog nach links auf die L 200 ab und übersah dabei, dass von links ein Opel kam, der Vorfahrt hatte. Trotz Vollbremsung des 35-jährigen Opel-Fahrers prallte dieser in die linke Fahrzeugseite des Klein-LKW. Die Fahrer beider Autos wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro.

Überlingen

Verkehrsunfall an Kreuzung - Fahrzeug nicht mehr fahrbereit

Zu einem Verkehrsunfall in der Rengoldshauser Straße in Überlingen kam es am Dienstagmorgen aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung. Gegen 07:50 Uhr bog ein 49-jähriger Opel-Fahrer von der Straße "Zum Degenhardt" auf die Rengoldshauser Straße ab, hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 35-jährigen Citroen-Fahrers, der auf der Rengoldshauser Straße fuhr. Es kam Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden, verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro.

Überlingen

Kurz unaufmerksam gewesen - Fahrzeug kollidiert mit Verkehrszeichen

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wiestorstraße in Überlingen, bei dem ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Ein 44-Jähriger Toyota-Fahrer fuhr kurz nach Mitternacht vermutlich aufgrund kurzer Unachtsamkeit auf eine Verkehrsinsel und es kam zum Zusammenstoß mit dem darauf befindlichen Verkehrszeichen, einem Richtungspfeil.

Markdorf

Verkehrsunfall am Kreisverkehr - Sachschaden

Zu einem Unfall am Kreisverkehr in der Zeppelinstraße in Markdorf kam es am Dienstagmorgen gegen 07:50 Uhr. Ein 46-jähriger Fahrer eines Opel übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr einen 59-Jährigen, der sich mit seinem Opel Vivaro bereits im Kreisverkehr befand, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

Owingen

Unfallflucht nach Parkrempler

In der Hauptstraße in Owingen kam es Dienstagvormittag gegen 11 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte beim Ausparken auf dem Parkplatz der Apotheke mit dem dort geparkten Ford eines 47-Jährigen. An dem Ford entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551 804 0) zu melden.

