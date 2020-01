Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand einer Garage - Hoher Sachschaden

Langenargen (ots)

Der Brand einer größeren Garage in Langenargen wurde am späten Dienstagabend gg. 23.50 Uhr der Rettungsleitstelle mitgeteilt. Beim Eintreffen der Feuerwehr in der Sägestr. stand die als Autohandel genutzte Garage bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Abbrennen der Garage nicht mehr verhindern. In der Garage waren mehr als ein Dutzend zum Teil hochwertige Oldtimerfahrzeuge abgestellt, die allesamt ausbrannten. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen.

