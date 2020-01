PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen-Hefigkofen

Unachtsam überholt - Unfallzeugen gesucht

Wie wir bereits berichteten, hatte der zunächst unbekannte Lenker eines VW Passat am vergangenen Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr auf der L 204 bei Oberteuringen zwischen Ramsenbühl und Ziegelmühle mehrere in Richtung Hefigkofen vorausfahrende Autos überholt. Beim Ausscheren auf dem übersichtlichen Streckenabschnitt, auf dem Tempo 100 erlaubt ist, übersah er jedoch den Fahrer eines Alfa Romeo, der seinerseits bereits zum Überholen angesetzt hatte und sich auf der Gegenfahrspur befand. Um eine Kollision zu vermeiden, musste dieser mit seinem Auto nach links auf einen angrenzenden Acker ausweichen. Obwohl es ihm gelang, wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken, entstand an seinem Pkw ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Anhand des vom Geschädigten abgelesenen Kennzeichens konnte der Verursacher von der Polizei rasch ermittelt werden. Verkehrsteilnehmer, die den Unfallhergang beobachtet haben, insbesondere die Fahrzeuglenker, die an der Unfallörtlichkeit überholt wurden, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/7010, aufzunehmen.

Tettnang

Sachbeschädigung Loretostraße

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter auf Höhe Gebäude Nr. 73 beide Türen auf der Beifahrerseite eines Fahrzeugs zerkratzt. Am Pkw entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Tettnang, 07542/9371-0, aufzunehmen.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht am Hallenbad

Am Samstagabend zwischen 19 Uhr und 21 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz im Kanalweg einen Audi angefahren und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden an der hinteren Stoßstange beträgt circa 2.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meersburg, 07532-43443, zu melden.

