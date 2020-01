PP Ravensburg: Pressemeldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Betrunkene Autofahrerin erwischt

Am Sonntagabend hat die Polizei in der Karlstraße eine stark alkoholisierte Autofahrerin kontrolliert. Ihren Führerschein ist die 53-jährige jetzt los.

Gegen 22 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Opel in die Kontrollstelle der Polizei. Sie fiel den Beamten zunächst vor allem wegen ihrer alkoholbedingten Sprachschwierigkeiten auf. Sie hatte zu der Zeit über 1,7 Promille - so das Ergebnis des Alkoholtests. Der Führerschein der 53-Jährigen wurde einbehalten und sie musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Ravensburg

Unfallflucht auf dem Scheffelplatz - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagvormittag ist auf dem Ravensburger Scheffelplatz bei einem Parkmanöver ein VW Polo beschädigt worden. Der oder die Schuldige ist abgehauen. Der Unfall ereignete sich zwischen 9 Uhr und 12 Uhr.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 0751 803 3333).

Ravensburg

Rechts geblinkt - links abgebogen: Fahrschulauto touchiert Überholer

Am frühen Samstagabend sind auf der K7975 zwischen Schmalegg und Geratsberg ein abbiegendes Fahrschulauto und ein überholender Dacia Duster zusammengestoßen. Bei dem Unfall ist Sachschaden entstanden.

Gegen 17.20 Uhr sollte die das Fahrschulauto lenkende Fahrschülerin von der Kreisstraße nach links in Richtung Trutzenweiler abbiegen. Sie verstand ihren Fahrlehrer falsch, setzte den Blinker rechts und wollte auch in diese Richtung weiterfahren. Ihr Ausbilder griff deswegen ein und lenkte den BMW nach links, ohne den Richtungswechsel anzuzeigen. Zeitgleich hatte ein aus Richtung Schmalegg kommender Dacia Duster bereits zum Überholen angesetzt. Eine Kollision war nicht mehr zu verhindern. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 17.000 Euro.

Isny im Allgäu

39-jähriger bedroht Polizeibeamten

Am Sonntagabend hat ein 39-jähriger Mann in Isny einem Polizeibeamten damit gedroht, ihn umzubringen.

Mehrere Beamte ermittelten kurz vor 21 Uhr in der Bahnhofstraße wegen eines Körperverletzungsdelikts. Der 39-Jährige galt hier zunächst als Tatverdächtiger. Weil der stark alkoholisierte Mann gegenüber den Beamten von Beginn an sehr aggressiv war, legten sie ihm letztendlich Handschließen an. Daraufhin bedrohte er einen der Polizisten mit dem Tod und beleidigte die übrigen Einsatzkräfte mehrfach. Wegen seiner Trunkenheit und der anhaltend wütenden Stimmungslage nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Der gegen ihn gehegte Verdacht der Beteiligung an einer tätlichen Auseinandersetzung bestätigte sich nicht. Seine Verletzungen hatte er sich bei einem Sturz zugezogen.

