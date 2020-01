Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kleidercontainer und Paletten durch Brand beschädigt

Krauchenwies (ots)

In der Nacht zum Samstag gegen 00:05 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Bodensee- Oberschwaben ein brennender Kleidercontainer in der Straße "Am Angel" in Krauchenwies gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Container bereits in Vollbrand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000,- Euro.

Etwa gegen 23.35 Uhr musste die Feuerwehr schon einmal wegen eines Brands in der Bahnhofstraße ausrücken, bei welchem ein Sachschaden von etwa 40.000,- Euro entstand. Auf einem Firmengelände wurden 35 Palletten mit bereitgestellter Ware angezündet, die sich laut Polizeibericht nicht selbst entzünden können. Die Polizei in Sigmaringen ermittelt gegen einen 41-Jährigen, der sich in verdächtiger Weise in Brandortnähe aufgehalten hatte.

