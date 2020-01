Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

(Friedrichshafen) Ortsschild abgeknickt

Drei junge Männer haben in der Nacht zum Freitag in der Sonnbergstraße das Halterohr des Ortsschildes Friedrichshafen abgeknickt. Anschließend trampelten sie auf dem Schild herum. Das "Treiben" wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Die Gesetzeshüter konnten drei alkoholisierte Tatverdächtige unweit des Tatortes feststellen und identifizieren. Bei den Männern lagen neben dem beschädigten Ortsschild noch mehrere Werbeplakate, die sie zuvor abgerissen hatten. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen "Gemeinschädlicher Sachbeschädigung".

(Tettnang) Einbrecher beim SC Bürgermoos

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch beim Sportclub Bürgermoos eingebrochen. Die Eindringlinge hebelten eine Tür zu den Umkleideräumen des Sporthauses auf. Von dort aus gingen sie ein Stockwerk höher und öffneten mit Gewalt zwei weitere Türen, um in die Gaststätte "Treffsicher" zu gelangen. Aus der Gaststätte nahmen die Diebe eine Flasche Whisky mit. Auch im abgeschlossenen Aufenthaltsraum des Tennisclubs, dessen Tür die aufbrachen, sahen sie sich nach Beute um, entwendeten aber nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.

(Friedrichshafen) Leicht verletzter Fahrradfahrer nach Unfall

Rettungskräfte mussten einen leicht verletzten 38-jährigen Radfahrer ins Krankenhaus fahren, nachdem er in der Teuringer Straße von einem Auto angefahren worden ist.

Die 37-jährige Unfallverursacherin bog mit ihrem Ford gegen 16.30 Uhr von der Siemensstraße nach rechts in die Teuringer Straße ab. Dabei übersah sie den von links kommenden Fahrradfahrer und streifte dessen Herrenrad. Dabei kam der 38-Jährige zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich leicht am linken Arm und der Schulter. Er wurde vor Ort von Rettungskräften erstversorgt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell