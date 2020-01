Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unfall auf der A 96 - Schwer verletzte Autofahrerin

Kißlegg (ots)

Eine 36-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 bei Kißlegg schwer verletzt worden.

Sie befuhr mit ihrem Renault Twingo die Auffahrt zur Autobahn in Fahrtrichtung Memmingen und geriet am Ende der dortigen Kurve aus bislang unbekannter Ursache auf das Bankett. Ihr Fahrzeug kam dadurch ins Schleudern und wurde auf der linken Fahrspur frontal von einem 41-jährigen Wohnmobilfahrer erfasst. Anschließend kollidierte der Renault noch mit einem Lkw, dessen Lenker auf der rechten Spur unterwegs war.

Die 36-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Lenker des Wohnmobils und der Lastwagenfahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Während den Einsatzmaßnahmen musste die Autobahn in Richtung Memmingen bis gegen 18.15 Uhr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

