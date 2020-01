Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand in Mehrfamilienhaus - Kripo ermittelt

Mengen (ots)

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr hat es in einem Mehrfamilienhaus in Mengen gebrannt. Anwesende Zeugen bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer mussten gewaltsam in die Wohnung eindringen. Dort fanden sie den Wohnungsinhaber, der bereits eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten hatte. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit starken Kräften im Einsatz. Die Kriminalpolizei Sigmaringen hat die Brandermittlungen übernommen.

