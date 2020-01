PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Diebstahl von Pedelec

Ein unverschlossenes graugrünes Pedelec der Marke "Conway" im Wert von über 4.000 Euro wurde am Montag gegen 18.30 Uhr an der Feuerwehrwache gestohlen. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges an der Feuerwehrwache beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelec geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/7010, zu informieren.

Friedrichshafen-Fischbach

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag, im Zeitraum von 13.40 bis 13.45 Uhr, in der Zürnstraße einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbandrand abgestellten schwarzen Honda beschädigt. Am linken hintern Stoßfänger entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, den Polizeiposten Immenstad, Tel. 07545/1700, zu informieren.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der B 30 bei Meckenbeuren entstanden. Die 26-jährige Lenkerin eines Pkw war mit ihrem VW vom Büfangweg kommend nach links in die B 30 eingebogen und hierbei mit dem Opel eines 52-jährigen Autofahrers kollidiert, der zur gleichen Zeit die Bundesstraße von der Moosstraße aus kommend geradeaus überqueren wollte. Es wurde niemand verletzt.

Tettnang

Verkehrsunfall am Kreisverkehr bei Bechlingen

Ein 62-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstag gegen 19 Uhr mit seinem Ford von Tettnang in Richtung Bechlingen. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah er vermutlich den Audi eines 26-Jährigen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Friedrichshafen-Ailingen

Auffahrunfall ohne Verletzte

Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstag gegen 11.45 Uhr am Ortsbeginn Ailingen aus Hirschlatt kommend auf einen verkehrsbedingt bremsenden 51-jährigen Lastwagenfahrer auf. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Kluftern

Radfahrerin gestreift

Eine 60-jährige Radfahrerin wurde am Dienstag gegen 07.15 Uhr an der Einmündung Traubenweg/Markdorfer Straße von einem unbekannten Lenker eines Fahrzeugs angefahren. Als die Radfahrerin den Traubenweg passierte, wurde sie von dem Pkw am Hinterrad erfasst. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um die auf die Fahrbahn gestürzte Frau zu kümmern. Nach bisherigen Angaben blieb diese unverletzt. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/96200, aufzunehmen.

Überlingen

Wildunfall

Mit einem Sachschaden von rund 5.000 Euro endete ein Wildunfall am Dienstag gegen 07.40 Uhr auf der L 205 bei Überlingen. Als der 39-jährige Lenker eines VW Passats die Landestraße befuhr, kollidierte er zwischen Frickingen und Lippertsreute mit einem Reh. Das Tier wurde dabei getötetet.

