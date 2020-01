PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Fahrt unter Drogen

Ein 31-Jähriger hat am Dienstag in Friedrichshafen sein Fahrzeug unter Drogenbeeinflussung gelenkt.

Die Polizei kontrollierte in den frühen Morgenstunden in der Flugplatzstraße einen Pkw. Der Fahrer stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Der Fahrer wird wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung angezeigt.

Kressbronn am Bodensee

Fahrt unter Amphetamin-Beeinflussung

Ein 27-Jähriger hat am Montag in Kressbronn ein Fahrzeug unter Drogenbeeinflussung geführt.

Eine Streife kontrollierte den Mann um 22:40 Uhr in der Raiffeisenstraße. Es ergaben sich Verdachtsmomente auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamin, weshalb im Klinikum Tettnang eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrer muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung rechnen

Immenstaad am Bodensee

Überholt trotz Gegenverkehr

Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Montag um 23.15 Uhr auf der B 31 vor Kirchberg einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen. Es entstand Sachschaden.

Der Geschädigte fuhr mit seinem Ford von Friedrichshafen in Richtung Hagnau. Zirka 500 m vor Kirchberg überholte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen entgegenkommenden LKW. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 37-Jährige nach rechts aus. Hierbei beschädigte er einen Leitpfosten und überfuhr einen Bordstein. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und blieb letztendlich am rechten Fahrbandrand stehen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Der Unfallverursacher und der entgegenkommende Lastwagenfahrer setzten ihre Fahrt fort.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Immenstaad, Tel. 07545/1700, zu informieren.

Meckenbeuren

Drogen während der Fahrt entsorgt

Ein 18-Jähriger hat am Montagnachmittag in Meckenbeuren Marihuana aus seinem Fahrzeug geworfen.

Während eine Streifenwagenbesatzung gegen 15.30 Uhr einem VW in der Felchenstraße folgte, flog plötzlich eine weiße Box aus dem Auto. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Gesetzeshüter fest, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Inhalt der weißen Box passte zum festgestellten Zustand des Autofahrers: Marihuana! Ein Urintest verlief positiv auf THC, dem Wirkstoff der Cannabispflanze. Der 18-Jährige wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogenbeeinflussung angezeigt.

Tettnang

Renault macht sich selbstständig

Ein Renault Megane ist am Montagnachmittag von der Neugasse auf die Karlstraße gerollt und hat einen Stromverteilerkasten leicht beschädigt.

Nachdem die Fahrerin bemerkte, dass ihr Fahrzeug wegrollte, stellte sie sich davor. Beim Versuch, ihr Auto anzuhalten, verletzte sie sich leicht. Sie kam ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

Tettnang

Schlossmauer besprüht

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitag bis Samstag, zwischen 18 Uhr und 8 Uhr, die Schlossmauer beschädigt.

Eine Passantin sah am Samstagmorgen, dass die Schlossmauer am Durchgang vom Schlosspark zum Vorhof des Neuen Schlosses mit den Worten "Nationaler Widerstand" besprüht worden war. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0 zu informieren.

Salem- Altenbeuren

Gegenverkehr gestreift

Am Montagnachmittag haben sich auf der L 204 bei Altenbeuren zwei BMW-Fahrer im Begegnungsverkehr gestreift. Es entstand Sachschaden.

Der spätere Unfallverursacher fuhr gegen 17.30 Uhr von Altenbeuren in Richtung Mennwangen. Auf der Strecke kam ihm der andere BMW entgegen. Weil seine Sicht vom Nebel und der Beleuchtung des entgegenkommenden Pkw beeinträchtigt war, kam er zu weit nach links. Die beiden Personenkraftwagen streiften sich. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro. Uhldingen-Mühlhofen

Auffahrunfall - Bahnhofstraße

Am Montag gegen 17 Uhr sind in der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung B 31 zwei BMW aufeinander gefahren.

Der Unfallverursacher war kurze Zeit unaufmerksam und fuhr seinem Vordermann ins Heck. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

