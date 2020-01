Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

(Sigmaringen) Einbruch in Frisörgeschäft

Bei einem Einbruch in ein Frisörgeschäft in der Antonstraße haben unbekannte Diebe über das Wochenende Bargeld gestohlen.

Zwischen Samstag- und Montagnachmittag hebelten die Einbrecher die Tür zum Salon mit Gewalt auf. Im Geschäft durchsuchten sie die einzelnen Räume und wühlten in Schubladen. Sie fanden Bargeld, das sie einsteckten. An der aufgebrochenen Tür entstand Sachschaden.

(Meßkirch) Gegen Baum gefahren

Auf der Fahrt nach Sigmaringen ist eine junge Frau am Sonntagnachmittag bei Meßkirch aus bisher ungeklärter Ursache von der B313 abgekommen und gegen einen Baum gefahren. An ihrem Fiat Punto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.

(Bad Saulgau) Toyota rutscht von der Straße - Mutter und Tochter leicht verletzt

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bogenweiler und Haid ist am Montagvormittag eine 32-jährige Frau mit ihrem Kleinwagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Sie und ihre 8-jährige Tochter wurden verletzt.

Die 32-Jährige fuhr gegen 11.45 Uhr in Richtung Haid. Auf Höhe des Waldes kam sie in einer der Kurven wegen Glätte von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzten sich Mutter und Kind - zum Glück nicht schwerer. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An dem Toyota entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Kalmbach

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell