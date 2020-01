Polizeipräsidium Ravensburg

Neukirch

Mountainbikefahrerin stürzt aufgrund Eisglätte

Aufgrund Eisglätte ist am Sonntagmittag eine Mountainbikefahrerin auf dem Gemeindeverbindungsweg von Lustensbach in Richtung Goppertsweiler gestürzt. Sie zog sich dabei so schwere Kopfverletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in die OSK Ravensburg eingeliefert werden musste. Zur Unfallzeit trug die Fahrradfahrerin einen Fahrradhelm. Ein aufmerksamer Zeuge fand die gestürzte Frau und wählte den Notruf.

Kressbronn

Unbekannte verwüsten Seesporthalle

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmorgen sind Unbekannte in die Seesporthalle in Kressbronn eingedrungen. Vermutlich über eine unverschlossene Notausgangstüre gelangten sie in die Halle. Sie hinterließen nicht nur Unrat und verschmutzten Sportgeräte, sondern ließen auch Erbrochenes zurück. Die Polizei in Friedrichshafen ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch. Hinweise werden unter 07541/701-0 erbeten.

