Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Vandalismus im Schulhof des Beruf Schulzentrums

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Mülleimer im Schulhof des Berufsschulzentrums in Bad Saulgau umgeworfen. Eine Präsenzstreife der Polizei stellte die starke Verschmutzung fest. Außer dem Arbeitsaufwand für das Aufräumen ist laut Polizeibericht kein Sachschaden entstanden. Die Mülleimer wurden von der Streifenbesatzung bei Seite geräumt.

Hohentengen

Audi mit Totalschaden

An einem Baum hat die Fahrt einer 28-jährigen Audifahrerin am Sonntagabend zwischen Hohentengen und Enzkofen geendet. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Autofahrerin sie nach links von der Fahrbahn ab, und prallte nach etwa 50 Metern auf einen Baum neben der Straße. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 13.000.- Euro. Die Fahrzeuglenkerin wurde mit einem Schock ins Krankenhaus nach Sigmaringen eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Michael Landthaler

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell