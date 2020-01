Polizeipräsidium Ravensburg

Wangen

Grauer Opel angefahren

Vor dem Gebäude der Andreasstraße 4 in Wangen wurde am frühen Sonntagnachmittag ein Opel Zafira vermutlich beim Ausparken von einem Unbekannten beschädigt. Hierbei verursachte er Lackschäden und Dellen im Blech in Höhe von etwa 2000.- Euro. Der Unfallverursacher habe sich laut Polizeimeldung ohne sich um den Sachschaden zu kümmern davongemacht. Zeugen, die etwas zum Unfall, zum Verursacher oder zu dessen Fahrzeug sagen können, sollten sich unter der Telefonnummer 07522/984-0 melden.

Leutkirch

Unfall aufgrund Flugzeugschattens

Aufgrund eines Schattens, welcher von einem landenden Flugzeug über ihn zog, war ein 60-jähriger BMW-Fahrer offensichtlich derart abgelenkt, dass er mit einem am linken Fahrbahnrand abgestellten Peugeot kollidierte. Der Unfall ereignete sich am Flugplatz in Leutkirch. Bei Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bei Unfallverursacher ein Schaden von etwa 3500.- Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

