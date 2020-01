Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis

Owingen

Streit vor Gaststätte

Zwischen zwei Gästen einer Gaststätte in Owingen kam es am frühen Samstagmorgen gg. 03.00 Uhr zwischen zwei 24-jährigen Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Die beiden Familienangehörigen kamen aus bislang nicht geklärten Gründen in Streit. In dessen Verlauf schlug der eine den anderen zu Boden, wodurch der Gestürzte sich Verletzungen am Kopf und an den Extremitäten zuzog. Eine ärztliche Versorgung war zunächst nicht notwendig. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt.

