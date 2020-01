Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Fahren unter Drogeneinwirkung

Bei der Kontrolle eines 16 Jahre alten Führers eines Kleinkraftrades am späten Freitagabend in der Innenstadt stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau fest, dass der Jugendliche Betäubungsmittel konsumiert hatte. Beim jungen Kraftfahrzeugführer wurde eine Blutentnahme veranlasst. Dem Jugendlichen, der zur Anzeige gebracht wird, wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bad Saulgau

Schlägerei

Am frühen Samstagmorgen kam es aus noch unbekanntem Grund zwischen mehreren Besuchern einer Diskothek zu einer Auseinandersetzung. Bei der Schlägerei wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Männer nicht unerheblich verletzt. Einer der Beteiligten bekam eine Flasche an den Kopf und zog sich dadurch eine Platzwunde zu. Ein weiterer Mann zog sich Schnittverletzungen an der Hand zu. Eine schlichtende Person wurde im Gesicht verletzt. Einer der Verletzten wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Aktuell wird gegen zwei Männer im Alter von 31 und 21 Jahren ermittelt.

