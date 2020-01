Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - 2 Verletzte

Altshausen (ots)

Die 74-jährige Lenkerin eines Opel Corsa befuhr am Freitag gg. 17.00 Uhr die L 289 von Ebenweiler in Ri. Altshausen. In dem dortigen Waldstück kam sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Daimler Vito einer 45-Jährigen zusammen. Die Lenkerin des Corsa wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die Corsa-Lenkerin wurde schwer verletzt; die Fahrerin des Vito wurde leicht verletzt. Beide Fahrerinnen kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrbahn war für längere Zeit voll gesperrt.

