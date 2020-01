Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schlägerei vor Gaststätte

Am Mittwoch, gegen 3.20 Uhr, ist in der Montfortstraße eine männliche Person bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Kopf verletzt worden.

Vor der Gaststätte kam es zwischen dem 22-jährigen Geschädigten und seinem Gegner zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits bekam der 22-Jährige einen Schlag auf den Kopf. Folge des Schlags war eine Platzwunde.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Altstadt, Tel. 07541/2893-280, zu informieren.

Friedrichshafen

Pedelec Fahrer stürzt vor Tiefgarage

Am Donnerstag, gegen 6.40 Uhr, ist ein 58-Jähriger Pedelec Fahrer vor der Einfahrt zu einer Tiefgarage in der Karlstraße gestützt.

Der Fahrradfahrer verkantete noch vor der Einfahrt zur Tiefgarage mit seinem Lenker an einem Abgrenzungspfosten und kollidierte anschließend mit einem Lichtmast. Durch den Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von zirka 150 Euro.

Friedrichshafen

Diebstahl von Pedelec aus Tiefgarage

Zwischen Montag und Dienstag, im Zeitraum von 17 Uhr bis 10 Uhr, hat ein unbekannter Täter aus der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses in der Wilhelmstraße ein Pedelec gestohlen.

Der Geschädigte hatte das blaue Pedelc der Marke "Ruff Cycles" verschlossen auf seinem Stellplatz in der Tiefgarage abgestellt. Das Fahrrad hat einen Wert von zirka 2000 Euro.

Personen, die Hinweise auf das gestohlene Fahrrad geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Altstadt, Tel. 07541/2893-280, zu informieren.

Friedrichshafen

Tartanboden und Tisch am Karl-Maybach-Gymnasium beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten an Silvester den Tartanboden des Fußballplatzes und einen Tisch im Schulhof des Karl-Maybach-Gymnasiums.

Zeugen hatten am Dienstnachmittag auf dem Tartanboden des Fußballplatzes zwei tiefe Brandlöcher festgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

Gegen 15 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Kinder, die an einem Tisch Wunderkerzen anzündeten und anschließend dort ablegten. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Beschichtung in Mitleidenschaft gezogen.

Die beiden Jungs flüchteten nach Ansprache des Zeugen in unbekannte Richtung. Sie waren mit schwarzen Jacken, schwarzen Mützen, Jeans und Turnschuhen bekleidet.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Friedrichshafen

Unfallflucht beim Lebensmitteldiscounter im Stockerholz

An Silvester, im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.20 Uhr, ist auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Stockerholzstraße ein Mazda angefahren und beschädigt worden. Am hinteren linken Kotflügel entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Immenstaad

Unfallverursacher untergetaucht

Am Freitag gegen 4.20 Uhr, meldete ein Abschleppunternehmen einen Verkehrsunfall in der Schulstraße.

Die eingesetzten Beamten wurden an der Unfallstelle von einer Frau erwartet, die sich als Unfallverursacherin zu erkennen gab. Im Verlauf der Unfallaufnahme meldete sich ein Zeuge, der aber einen jungen Mann aus dem Auto aussteigen sah. Auf Grund der widersprüchlichen Aussagen zum Unfallhergang, wurden weitere Ermittlungen eingeleitet, die noch andauern.

Kressbronn am Bodensee

Auffahrunfall B 31 - Höhe Tankstelle

Am Donnerstag, gegen 18.40 Uhr, sind nach der Auffahrt auf die B 31, Fahrtrichtung Lindau, zwei Personenkraftwagen aufeinander gefahren.

Der Unfallverursacher fuhr bei stockendem Verkehr mit seinem Audi dem vorausfahrenden VW ins Heck. Nach dem Unfall waren beide Pkw's nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Fahrstreifen wurde gesperrt, der Verkehr geregelt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

Überlingen

Fehlalarm in Birkle-Klinik

Am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr ist die Überlinger Feuerwehr wegen eines Brandalarms in der Birkle-Klinik ausgerückt.

Wie sich herausstellte, wurde beim Öffnen eines großen Kochers in der Klinikküche, wegen der Dampfentwicklung ein Fehlalarm ausgelöst.

Die Feuerwehr Überlingen war mit 5 Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten vor Ort. Der Rettungsdienst befand sich ebenfalls mit einem Team im Einsatz.

Salem

Außenspiegel beschädigt - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, im Zeitraum von 10 Uhr bis 17 Uhr, ist in Salem-Mimmenhausen, in der Straße "Am Fohrenbühl" ein Ford angefahren und beschädigt worden. Bei dem Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Salem, Tel. 07553/8269-0, zu informieren.

