Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pkw beschädigt

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom Montag, 13 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr, in der Müllerstraße, Höhe Hausnummer 5, einen Hyundai beschädigt. Sie legten einen Feuerwerkskörper unter den rechten Scheibenwischer. Durch schmelzendes Plastik entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Friedrichshafen

Unfallflucht am Lebensmitteldiscounter im Stockerholz

An Silvester, im Zeitraum von 10.45 Uhr bis 11.10 Uhr, ist auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Stockerholzstraße ein schwarzer BMW angefahren und beschädigt worden. Am vorderen Stoßfänger entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Friedrichshafen-Ailingen

Holzpfosten vor Obsthalle angezündet

Unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 17 Uhr die Holzpfosten vor einer Obsthalle in der Quellenstraße in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Friedrichshafen konnte den Brand löschen. Die Obsthalle wurde nicht beschädigt.

Friedrichshafen-Bunkhofen

Garagen aufgebrochen

Unbekannte Täter hebelten am Dienstag oder Mittwoch sechs Garagen in einer Mietgaragensiedlung in der Siemenstraße auf. Die Tat wurde am Mittwoch gegen 16 Uhr festgestellt. Ob etwas gestohlen wurde, ist bis jetzt nicht bekannt.

Langenargen

28-Jähriger bedroht seine Mutter

Am Silvesterabend hat ein stark alkoholisierter Mann seine Mutter in einer Gaststätte bedroht und geschlagen.

Gegen 19 Uhr betrat der Mann die Gaststätte, pöbelte dort Gäste an und warf Gläser um. Im weiteren Verlauf begann er mit seiner anwesenden Mutter einen Streit. Der 28-Jährige war derart in Rage, dass er seiner Mutter ins Gesicht schlug und sie danach bedrohte. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die eintreffenden Beamten nahmen den renitenten Sohn in Gewahrsam. Der 28-Jährige hatte getrunken. Zur Tatzeit hatte er über zwei Promille - so das Ergebnis des Alkoholtests. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

Kressbronn am Bodensee

Verkehrsunfallflucht endet in einer Gaststätte - Zeugen gesucht

Ein 40-Jähriger ist am Neujahrstag nach einem Unfall im Nonnenbacher Weg in eine Gaststätte geflüchtet.

Der alkoholisierte Autofahrer fuhr gegen 14.15 Uhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit durch Kressbronn und kam im Nonnenbacher Weg nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Citroen mit einem Baum. Der Baum fiel auf die Straße und beschädigte einen Zaun. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später in einer Gaststätte aufgegriffen. Hier versteckten ihn anwesende Angestellte. Während des Einsatzes beleidigte einer der Angestellten die einschreitenden Polizeibeamten.

Markdorf

Brand von Mülltonnen

An Neujahr, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.50 Uhr, sind in Riedheim in der Straße "Unterleimbach" zwei Mülltonen vor einem Wohnhaus in Brand geraten. Der Grund für den Brandausbruch ist bislang unklar. Durch die Flammen wurde das Gebäude beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 EUR. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Markdorf

Hauswand bremst Fiat Punto

Am Neujahrstag ist ein Autofahrer mit seinem Fiat bei der Asylbewerberunterkunft in der Rudolf-Diesel-Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Gebäudewand geprallt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden.

Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker befuhr in den Abendstunden des Neujahrstages die Rudolf-Diesel-Straße. In der Linkskurve vor der Asylbewerberunterkunft kam er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 18-Jährige durchbrach mit seinem Fiat Punto einen Holzzaun und kam an der Gebäudewand zum Stehen. An dieser entstand geringer Sachschaden, am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 8.000 EUR. Verletzt wurde niemand.

Markdorf

Zigarettenautomat gesprengt

Unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag in der Daimlerstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Gegen 16.20 Uhr rumste es in der Daimlerstraße gewaltig. Unbekannte hatten mit einem Böller den zwischen Ravensburger und Zeppelinstraße stehenden Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet. Nachdem der Automat geöffnet war, entwendeten die Täter eine noch nicht bekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. Ob auch Geld fehlt, muss erst noch geklärt werden.

