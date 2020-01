Polizeipräsidium Ravensburg

(Gammertingen) Opelfahrer überholt Linksabbieger

In der Rudolf-Diesel-Straße sind am Neujahrstag bei einem Abbiegeunfall zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen.

Gegen 11 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher mit seinem Opel Astra in Richtung Neufra. Kurz vor der Abzweigung der Maybachstraße überholte der 23-Jährige, trotz unklarer Verkehrslage, einen links abbiegenden Smart. Die beiden PKW stießen zusammen. Dabei schob es den Opel nach links gegen den Stahlzaun einer angrenzenden Firma. Das Auto durchbrach die Einfriedung und blieb auf dem Firmengelände stehen. Der Opel Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. An seinem PKW entstand Totalschaden, den die Polizei auf etwa 10.000 Euro beziffert. Der Schaden an dem Smart beträgt runde 3000 Euro.

(Mengen) Schlägerei vor Gaststätte

Vor einer Gaststätte in der Hauptstraße sind am Mittwochmorgen mehrere Personen aneinandergeraten. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Beteiligter verletzt.

Kurz nach 6 Uhr trafen die zwei jeweils dreiköpfigen Personengruppen vor der Kneipe aufeinander. Eine zunächst normale Unterhaltung entwickelte sich zu einem verbalen Streit, der am Ende handgreiflich wurde. Bei der Auseinandersetzung verletzte sich ein 35-jähriger Mann nicht unerheblich. Ein Rettungsteam musste gerufen werden. Nach der Erstversorgung kam der Mann zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Körperverletzungsdelikts. Die Täter sind bislang unbekannt.

