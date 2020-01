Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Nach Unfall geflüchtet

Nach Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall der sich am Silvesterabend gegen 18.30 Uhr auf der B 32 ereignete und bei dem ein Sachschaden von ca. 6000.- Euro entstand. Der Unbekannte Lenker eines weißen VW Tiguan hatte die Bundesstraße von Sigmaringendorf in Fahrtrichtung Sigmaringen befahren und war vor de Bahnunterführung in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur geraten. Dort streifte er einen entgegenkommenden Pkw. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er einfach weiter. Personen die Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Sigmaringen, Tel.: 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Krauchenwies

Kleidercontainer angezündet

Sachschaden von rund 2000.- Euro richtete ein unbekannter Täter an, der in der Silvesternacht gegen 02.30 Uhr in der Straße "Am Bahnhof" einen Kleidercontainer in Brand steckte. Das Feuer wurden von der freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-0 aufzunehmen.

