Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Feuer im Müllraum

Am Neujahrsmorgen gegen 04:30 Uhr wurde durch die Anwohner in einem Hochhaus in der Königsbergerstraße in Friedrichshafen eine unklare Rauchentwicklung festgestellt. Bei der Absuche der örtlichen Feuerwehr konnte schließlich ein kleines Feuer im Müllraum festgestellt werden. Nach Angaben der Polizei konnten keinerlei Rückschlüsse auf die Ursache gewonnen werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Tettnang

Auto durch Böller beschädigt

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.- Euro entstand an einem BMW in den frühen Dienstagmorgen. Durch einen unbekannten Täter wurde auf der Motorhaube des Autos, ein Feuerwerkskörper gezündet, das in der Kaltenberger Straße in Tettnang abgestellt war. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-0 zu melden.

Markdorf

Porschefahrer ohne Führerschein erwischt

Am Montagvormittag gegen 11.00 Uhr wurde dem Führungs- und Lagezentrum in Ravensburg ein Porschefahrer in der Gehrenbergstraße in Markdorf gemeldet, welcher vermutlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist. Ein sofort hinzugerufenes Polizeifahrzeug versuchte den Porsche zu kontrollieren. Dessen Fahrer fuhr allerdings ohne die Anhaltesignale zu befolgen weiter. Mehrmals missachtete der Porschefahrer einige Verkehrszeichen und konnte so in Riedern das Fahrzeug abstellen und zu Fuß flüchten. Durch eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte der 27-jährige schließlich in Schnetzenhausen angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Fahrzeuglenker bei seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gar gefährdet hat. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter 07541/701-0 zu melden.

Markdorf

Brennende Hecke

Im Römerweg in Markdorf entzündete sich am Neujahrsmorgen gegen 01.00 Uhr eine Hecke, welche vermutlich durch einen fehlgeleiteten Feuerwerkskörper in Brand gesetzt wurde. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000.- Euro. Die Feuerwehr Markdorf war mit einem Löschfahrzeug und sechs Mann vor Ort. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Überlingen

Wasserrohrbruch

Halbseitig gesperrt werden musste die Johann-Kraus-Straße in Überlingen, nachdem durch den Teer Wasser an die Oberfläche drang. Experten der Stadtwerke stellten schließlich fest, dass die Straße unterspült ist und sich die Asphaltdecke bereits gesenkt hatte. Die genaue Ursache muss in den nächsten Tagen ermittelt werden.

