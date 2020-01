Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Allgemein ruhige Silvesternacht

Lediglich zwei Verstöße gegen das Feuerwerksverbot in der Altstadt von Ravensburg musste die Polizei in der Silvesternacht beanstanden. Durch eine starke Präsenz heilten sich die Verstöße in Grenzen. Gegenüber dem Vorjahr hielten sich zum Jahreswechsel wesentlich weniger Personen in der Innenstadt auf.

Oberzell

Brennende Mülltonnen

Vermutlich durch die unsachgemäße Entsorgung von Feuerwerkskörpern gerieten in der Silvesternacht gegen 01.00 Uhr drei Mülltonnen in der Bavendorfer Straße in Brand. Hierbei wurde auch ein Garagentor in Mitleidenschaft gezogen.

Ravensburg

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Heranwachsende im Alter von 18 Jahren und einen 16-jährigen Jugendlichen, die am Silvesterabend gegen 21.50 Uhr in der Eisenbahnstraße mit einem jungen Mann und dessen Begleiterin in Streit geraten waren. Bei der handgreiflichen Auseinandersetzung erlitt der Geschädigte Verletzungen durch einen Schlag mit einer Glasflasche. Die junge Frau erhielt einen Schlag ins Gesicht und Verletzungen durch herumfliegende Glasscherben. Das Trio, das danach flüchtete, konnte im Rahmen der Fahndung von einer Streife angetroffen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Berg

Gegen Straßenlaterne und Gartenmauer geprallt

An einer Straßenlaterne und Gartenmauer endete die Fahrt eines 24-jährigen VW-Lenkers in der Silvesternacht gegen 23.45 Uhr in der Hauptstraße in Ettishofen/Berg. Bei dem Unfall entstand am Pkw ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000.- Euro. Bei der Unfallaufnahme konnten die aufnehmenden Beamten erheblichen Atemalkoholgeruch feststellen, was eine Blutentnahme beim Fahrzeuglenker nach sich zog. Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wird der Fahrer bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg angezeigt.

