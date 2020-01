Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Neues Polizeipräsidium Ravensburg in der Silvesternacht gestartet

Mit Inkrafttreten des Polizeistrukturgesetzes in Baden-Württemberg am 1. Januar 2020 ist das Polizeipräsidium Ravensburg an die regionalen Gegebenheiten angepasst und ging in der heutigen Silvesternacht pünktlich um 00:00 Uhr an den Start.

Das Polizeipräsidium verfügt damit über effiziente und zukunftsfähige Strukturen und ist ab sofort für alle vollzugspolizeilichen Belange in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen sowie im Bodenseekreis zuständig. Mit dem künftigen Leitspruch "Unser Ziel - Ihre Sicherheit" werden wir engagiert und zuversichtlich die kommenden Sicherheitsaufgaben angehen.

Wir wünschen Ihnen für das neue Jahrzehnt viel Glück, Gesundheit sowie Erfolg und freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ihr Uwe Stürmer, Polizeipräsident

