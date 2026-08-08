Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des PP Pforzheim - 24-Jähriger nach Angriff außer Lebensgefahr

Pforzheim (ots)

In der Pforzheimer Nordstadt kam es am Freitagabend gegen 22:45 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei soll ein 33-jähriger Mann im Verlauf des Geschehens einen 24-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und ihm dadurch lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben.

Der Mann musste in einem Pforzheimer Krankenhaus notoperiert werden und befindet sich zwischenzeitlich außer Lebensgefahr.

Der genaue Ablauf der Tat ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Der 33-jährige Tatverdächtige und der Geschädigte sollen sich bereits vor der Tat persönlich bekannt gewesen sein. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach derzeitiger Einschätzung nicht.

Die Staatsanwaltschaft Pforzheim und die Kriminalpolizei Pforzheim haben die Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Stand wird wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags ermittelt. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem 33-Jährigen dauern an.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Pressestelle

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