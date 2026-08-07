Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des PP Pforzheim - Ladendieb im beschleunigten Verfahren zu Freiheitsstrafe verurteilt

Remchingen (ots)

Ein 34-jähriger Mann ist nach einem Ladendiebstahl und einem kurz darauf erfolgten Hausfriedensbruch in einem Lebensmittelmarkt in Remchingen im beschleunigten Verfahren zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Monaten und einer Woche verurteilt worden.

Am 06.08.2026 gegen 13:40 Uhr entwendete der Mann in einer Lidl-Filiale in Remchingen eine größere Menge Zigaretten. Er manipulierte einen Zigarettenausgabeautomaten, indem er die Sicherungsschiene herunterdrückte, und entnahm Tabakwaren im Wert von über 100 Euro, die er anschließend in einer Einkaufstasche verstaute. Durch die Manipulation entstand auch Sachschaden am Automaten.

Der 34-jährige Mann konnte zunächst vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und trotz eines durch das Marktpersonal ausgesprochenen Hausverbots betrat der Mann gegen 15:30 Uhr erneut die Filiale. Dort suchte er nach einer weiteren Tasche mit Zigaretten, die er zuvor zwischen Chipstüten versteckt hatte. Die Tasche mit Tabakwaren im Wert von rund 200 Euro war zwischenzeitlich jedoch durch das Marktpersonal aufgefunden und die Ware wieder eingeräumt worden.

Der Mann wurde daraufhin erneut vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim beantragte bei dem zuständigen Amtsgericht Pforzheim die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens. In der Hauptverhandlung vom 07.08.2026 wurde der Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit wegen der genannten Straftaten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Monaten und einer Woche verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Pressestelle

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