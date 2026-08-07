Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) - Horb am Neckar - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Horb am Neckar (ots)

Ein medizinischer Notfall könnte die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, welcher sich am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 28 ereignet hat.

Gegen 13:10 Uhr befuhr eine Mercedes-Benz-Fahrerin die Bundesstraße 28 in Fahrtrichtung Bildechingen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Wohnanhänger eines entgegenkommenden BMW.

Die 82-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwerverletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Mercedes-Benz sowie dem Wohnanhänger entstanden wirtschaftliche Totalschäden, die nach ersten Schätzungen insgesamt etwa 18.000 Euro betragen. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise vollgesperrt.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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