Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Brand von Altreifen in Getreidelagerstätte

Polizei sucht Zeugen

Neulingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zwischen den Ortsteilen Göbrichen und Bauschlott zu einem Brand in einer Getreidelagerstätte im Bereich des Bauschlotter Wegs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 15:00 Uhr meldete eine aufmerksame Fahrradfahrerin Rauchentwicklung im Bereich der dortigen Lagerstätte. Bei einer anschließenden Überprüfung stellte sie fest, dass Altreifen in Brand geraten waren.

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. In der Lagerstätte befand sich zum Zeitpunkt des Brandes kein Getreide. Die dort gelagerten Altreifen dienen üblicherweise dazu, eine Abdeckplane zu beschweren, mit der das Getreide vor Witterungseinflüssen geschützt wird.

Die Ermittlungen zur Brandursache und den weiteren Umständen dauern an. Ebenso ist ein möglicher Zusammenhang mit den Bränden aus jüngster Vergangenheit im nördlichen Enzkreis aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Personen, die am Donnerstagnachmittag im Bereich des Bauschlotter Wegs in Neulingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Insbesondere zeitlich dringende Hinweise oder aktuelle Beobachtungen können auch über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt werden.

Jede Beobachtung - auch vermeintlich unbedeutende - kann für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell