Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Physiotherapiepraxis: Polizei sucht Zeugen

Altensteig (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Physiotherapiepraxis in der Wildbader Straße eingebrochen und haben Bargeld sowie einen Schlüsselbund entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr, und Donnerstag, 05:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie eine verschlossene Glastür einschlugen. Im Empfangsbereich wurden anschließend mehrere Geldkassetten geöffnet und der Inhalt entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07452 9305-0 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

Adrian Mörgenthaler, Pressestelle

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