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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - 40 Geschwindigkeitsverstöße bei Kontrollen in Eisingen festgestellt

Eisingen (ots)

Die Verkehrspolizei Pforzheim hat am Mittwoch, zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr, auf der K 4530, auf der Gemarkung Eisingen, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Bei insgesamt 623 gemessenen Fahrzeugen konnten 40 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug im dortigen Bereich 109 km/h, bei erlaubten 70 km/h. Die beanstandeten Fahrzeugführer erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass nicht angepasste Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle darstellt. Besonders an bekannten Unfallschwerpunkten können bereits geringe Geschwindigkeitsüberschreitungen schwerwiegende Folgen haben.

Adrian Mörgenthaler, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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