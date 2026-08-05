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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen stehen im Verdacht, am Dienstagnachmittag in der Frankstraße einem Mann mittels Trickdiebstahl ein Armband entwendet zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Den bisherigen Erkenntnisse zufolge wurde ein Mann gegen 15:00 Uhr von zwei unbekannten Frauen angesprochen, während er sich in der Frankstraße aufhielt. Die beiden Frauen begrüßten ihn überschwänglich und erweckten den Eindruck, ihn bereits zu kennen. Anschließend umarmte ihn eine der Frauen und legte ihm ein Modeschmuckarmband als vermeintliches Geschenk an.

Kurz darauf entfernten sich die beiden Frauen und stiegen in einen schwarzen Pkw ein. Nachdem die beiden Frauen weggefahren waren, stellte der Mann fest, dass sein silbernes Tennisarmband entwendet worden war.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Frauen im Alter von etwa 40 bis 50 sowie 60 bis 70 Jahren handeln. Eine der Frauen soll blonde lange Haare und auffälligen goldenen Modeschmuck getragen haben. Die zweite Frau soll schwarze lange Haare und einen dunkleren Teint gehabt haben. Das Fahrzeug der Frauen wird als schwarzer Pkw mittlerer Größe beschrieben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Frauen oder dem Fahrzeug geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter der Telefonnummer 07231 423-8200, zu melden.

Adrian Mörgenthaler, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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