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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Alkoholisierter Autofahrer muss Blutprobe abgeben

Alpirsbach (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstagabend in Alpirsbach von der Polizei kontrolliert worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldete eine Zeugin der Polizei einen mutmaßlich stark alkoholisierten Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz, der das Gelände einer Tankstelle in Schramberg befahren hatte. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Fahrer dort zunächst nicht mehr antreffen.

Im weiteren Verlauf wurde die Wohnanschrift des Fahrers überprüft. Dort konnte der Mann angetroffen werden, nachdem er seinen Mercedes in einer Garage abgestellt hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über drei Promille.

Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Adrian Mörgenthaler, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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