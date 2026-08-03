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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr ist es auf der Landesstraße 573 zwischen Unterhaugstett und Neuhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 18-jähriger Fahrerin die L573 und wollte an der Abzweigung in Richtung Monakam abbiegen. Hierbei übersah sie einen 26-jährigen Motorradfahrer, welcher ihr entgegenkam.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der Motorradfahrer schwer verletzt wurde, indem er sich einen offenen Bruch zuzog. Nach erster medizinischer Versorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Stuttgart gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Kai Bäuerle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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