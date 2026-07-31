Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker-Enzberg - Brand auf Häckselplatz - Verdacht der Brandstiftung

Mühlacker-Enzberg (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 21:30 Uhr auf einem Häckselplatz in der Steinäckerstraße nahe Mühlacker-Enzberg zu einem Brand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein Container, in dem Grasschnitt gelagert war, in Brand. Zudem brannte ein angrenzender Haufen mit Schnittgut, der überwiegend aus Ästen und Blättern bestand. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Bereiche konnte durch den schnellen Löscheinsatz der Feuerwehr verhindert werden.

Die Feuerwehr, die mit rund 50 Einsatzkräften aus umliegenden Gemeinden vor Ort war, konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Die betroffenen Schnittguthaufen brannten vollständig ab. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht einer Brandstiftung. Die Kriminalpolizei Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit auch mögliche Zusammenhänge mit weiteren Bränden im Enzkreis. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde die Polizei durch die Polizeihubschrauberstaffel Baden-Württemberg unterstützt.

Zeugen, die am Donnerstagabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Häckselplatzes gemacht haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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