Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld im fünfstelligen Bereich - Zeugen gesucht!

Dornstetten (ots)

Nach einem Schockanruf haben Betrüger am Dienstagabend in der Fischwangstraße in Dornstetten ein lebensälteres Ehepaar um mehrere tausend Euro gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kontaktierten die Täter die Geschädigten gegen 18:16 Uhr auf deren Festnetztelefon. Hierbei gaben sich diese als Polizeibeamte aus und behaupteten wahrheitswidrig, dass die Tochter der Eheleute in einen folgenschweren Verkehrsunfall verwickelt war. Um eine drohende Haftstrafe abzuwenden, müssten die Senioren umgehend eine hohe Summe Geld bereitstellen.

Zwischen 19 Uhr und 20:30 Uhr übergaben die Geschädigten schließlich einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen Abholer. Dieser wurde ihnen zuvor telefonisch angekündigt. Zur Tatzeit war dieser komplett in dunkelgrau gekleidet und trug eine Schildmütze.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche am Abend des 28. Juli 2026 zwischen 19 Uhr und 20:30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Fischwangstraße gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Abholer geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Wichtige Hinweise Ihrer Polizei: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! - Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen. - Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte. - Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihr Polizeirevier.

Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer des Reviers im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Patrick Bogner, Pressestelle

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