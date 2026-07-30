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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nachtragsmeldung zum Brand im ehemaligen Emma-Jäger-Bad: Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

Pforzheim (ots)

Bezug zur Pressemeldung vom 29. Juli 2026, 16:48 Uhr

Nach dem Brand im ehemaligen Emma-Jäger-Bad in der Gerberstraße am Mittwochnachmittag hat zwischenzeitlich die Kriminalpolizei Pforzheim die Ermittlungen übernommen.

Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen besteht der Anfangsverdacht einer möglichen Brandstiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zu den Umständen der Brandentstehung dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwoch im Bereich des ehemaligen Hallenbads verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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