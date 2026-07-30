POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Nachtrag zur veröffentlichten Vermisstenfahndung nach einem 59-Jährigen - Mann wohlbehalten angetroffen
ALpirsbach (ots)
Wie am 30. Juli 2026, 10:42 Uhr berichtet (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6324195), suchte die Polizei nach einem 59-jährigen Mann aus Alpirsbach, der seit dem 25. Juli 2026 verschwunden war. Dieser konnte zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden.
Alle Medien, die diese Fahndung bzw. die Fotos der Vermissten veröffentlicht haben, werden gebeten, diese zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.
Patrick Bogner, Pressestelle
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