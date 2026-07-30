Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Ötisheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1173 zwischen Ötisheim und Enzberg wurde am Donnerstagmorgen eine Fahrzeugführerin verletzt. Ein beteiligter Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 08:57 Uhr eine 72-jährige Fahrerin eines Suzuki die Landesstraße von Ötisheim in Richtung Enzberg. Kurz nach dem Ortsausgang beabsichtigte sie, nach links in eine Seitenstraße abzubiegen. Hinter dem Suzuki befanden sich mehrere Fahrzeuge. Zeitgleich setzte eine 31-jährige Fahrerin eines Audi zum Überholen der Fahrzeugkolonne an. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Audi und kam auf dem Dach zum Liegen.

Beide Fahrerinnen wurden zunächst an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Die 31-jährige Audi-Fahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Suzuki erlitt nach bisherigen Erkenntnissen keine Verletzungen.

An dem Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Der Audi erlitt einen Totalschaden, der auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die Landesstraße im Bereich der Unfallstelle vorübergehend vollständig gesperrt werden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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