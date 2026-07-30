Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Vermisstenfahndung nach 59-Jährigem

Pforzheim (ots)

Die Polizei sucht nach einem 59-jährigen Mann aus Alpirsbach, der zuletzt am Samstag, den 25 Juli 2026 gegen 12:30 Uhr gesehen wurde, als er in der Nähe von 72290 Betzweiler-Wälde spazieren ging.

Der Vermisste ist ca. 165-175 cm groß und von europäischer Erscheinung, schlanker Statur und hat eine Glatze. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine Armschiene am linken Arm und führte einen Rucksack mit sich. Derzeit sind keine Hinwendungsorte bekannt. Eine hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 oder jene andere Polizeidienststelle entgegen.

Hier geht es zur Vermisstenfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/alpirsbach-vermisstenfahndung/

Patrick Bogner, Pressestelle

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