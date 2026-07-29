Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - Metalldiebe auf frischer Tat festgenommen

Pforzheim (ots)

Metalldiebe sind am Montagabend auf der Baustelle des ehemaligen technischen Rathauses in Pforzheim festgenommen worden.

Gegen 19:50 Uhr ging der Notruf eines aufmerksamen Zeugen ein, dass drei Männer mit Mülltüten das derzeit entkernte Gebäude betreten hätten. Mehrere Streifenwagen rückten umgehend aus. Im Innern des Objekts trafen die Einsatzkräfte auf die drei Tatverdächtigen. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß erfolgte gegen 20:00 Uhr die vorläufige Festnahme. Bei der Durchsuchung des Gebäudes fanden die Beamten diverse Werkzeuge sowie eine große Menge an Kupferkabeln, die bereits zum Abtransport in Mülltüten verpackt waren.

Zwei der Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Einer der drei Tatverdächtigen wurde am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ aufgrund der vorliegenden Fluchtgefahr Haftbefehl gegen den 37-Jährigen und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte befindet sich seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Patrick Bogner, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim, Pressestelle

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